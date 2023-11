Ekspert bez zahamowań o reprezentancie Polski. "Miękki jakiś"

W ostatniej chwili doszło do zmian w kadrze reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie. Nie udadzą się na nie kontuzjowani Matty Cash, Patryk Dziczek i Adrian Benedyczak. Defensor Aston Villi doznał urazu barku w meczu z Fulham i wykluczyło go to z udziału w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Wiele słów krytyki pod adresem 26-latka miał Wojciech Kowalczyk. Ekspert nie oszczędził obrońcy, którego dosadnie podsumował we wpisie na platformie "X".