Eksperci o Jędrzejczyku w kadrze na mundial: "Człowiek od atmosfery. Dlaczego nie?"

Ostatni mecz w drużynie narodowej Artur Jędrzejczyk rozegrał w listopadzie 2019 roku, jeszcze za selekcjonerskiej kadencji Jerzego Brzęczka. Wystąpił wówczas przez 83 minuty w wygranym meczu ze Słowenią (3-2) w eliminacjach Euro 2020.

U Paulo Sousy i Czesława Michniewicza doświadczony defensor nie zaliczył ani minuty. Czy rozważanie jego kandydatury w perspektywie ogłoszenia 26-osobowej kadry na zbliżający się mundial to na pewno dobry pomysł?

- Lata lecą, a przez to normalnym jest, że parametry spadają, ale jeśli miałby być człowiekiem od atmosfery i opcją, z której można skorzystać w konkretnym przypadku, to czemu nie? - w rozmowie z TVP Sport pyta były kadrowicz Igor Lewczuk. - Ma swój wiek, to rocznik 1987, ale selekcjoner cenił go w Legii. Jednocześnie nie sądzę, że gorzej wygląda w kwestii motoryki od Kamila Glika. Na pewno będzie mu trudno o miejsce w pierwszym składzie, ale może po prostu pasować do założeń Michniewicza, a dodatkowo wprowadzi dobrą atmosferę.

Umiejętność "robienia atmosfery" nie tak dawno przypisywano przy każdej okazji Sławomirowi Peszce. Działo się to tym częściej, im częściej pytano, czy akurat ten zawodnik powinien się znaleźć w kadrze na finały MŚ 2018. Ostatecznie do Rosji poleciał i nawet wyszedł na murawę.

Mundial 2022. Kłos: Jędrzejczyk wprowadza wielką chemię do zespołu

"Peszkin" miał wówczas 33 lata. Jędrzejczyk jest dzisiaj o rok starszy. Wciąż uchodzi jednak za czołowego - a zdaniem niektórych najlepszego - obrońcę PKO Ekstraklasy.

- Młodością i brakiem doświadczenia nie wygrywa się na wielkich turniejach - zwraca uwagę Tomasz Kłos, również cytowany przez TVP Sport. - Jędrzejczyk wprowadza za to wielką chemię do zespołu, a to coś, co może scalać i procentować. Młodsi często znajdują się w kadrze, by poczuli klimat takiej imprezy, ale nie sądzę, że takie kalkulacje są potrzebne. Trzeba skupić się na chłodnym wyniku i wybrać graczy dających coś zespołowi tu i teraz.



Ogłoszenie kadry na mundial nastąpi najprawdopodobniej 10 lub 11 listopada. Ostatni mecz towarzyski "Biało-Czerwoni" rozegrają 16 listopada, ich rywalem będzie Chile. Finały MŚ odbędą się w dniach 20 listopada -18 grudnia.

