Łukasz Gikiewicz i Łukasz Broź nie przebierają w słowach. Ostro o Janie Bednarku

Do rozmowy dołączył także były reprezentant Polski, Łukasz Broź. Przyznał on, że oprócz ciągłych zmian kadrowych, nie podoba mu się zachowanie niektórych zawodników. W ogniu krytyki znalazł się... Jan Bednarek. "Nie rozumiem jego wypowiedzi. Mówi, że w ostatnim czasie bardzo mocno pracował w klubie. To co, wcześniej tego nie robił? Dla mnie to jest niejasne" - stwierdził. Zdanie Brozia podziela Łukasz Gikiewicz: "On ogólnie jak udziela wywiadów, to lepiej, żeby się nie odzywał. Tak to zauważyłem".