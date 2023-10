Eksperci bezlitośni dla kadrowicza. "Największe rozczarowanie"

Dysproporcja między lewą a prawą stroną była ogromna. Nie może być aż takiej różnicy. Wszystko co groźne działo się w zasadzie po lewej stronie. Nie wiem, z jakiego względu Cash nie może odpalić w tej reprezentacji. Dla mnie to jest rozczarowanie numer 1. To jest zawodnik regularnie grający w Premier League, który miał być wiodącą postacią w średniej reprezentacji europejskiej

~ Łukasz Olkowicz