Ekipa za ponad ćwierć miliarda euro! Tyle jest warta polska kadra na mundial

Kadra Polski na mundial. Lewandowski najcenniejszym wybrańcem Michniewicza

Daleko mu jednak do najcenniejszego piłkarza świata . Takim mianem od niedawna szczyci się Erling Haaland - jego wartość szacowana jest aktualnie na 170 mln euro . Norweg zdetronizował Francuza Kyliana Mbappe (160 mln), który otwierał rejestr nieprzerwanie od grudnia 2018 roku .

Co ciekawe, wartość Haalanda to aż 65 proc. łącznej wyceny wszystkich polskich kadrowiczów powołanych do kadry na zbliżający się mundial.