Ebi Smolarek przed meczem z Holandią: Zagramy jak równy z równym

Podczas czerwcowej potyczki z Holandią na jej terenie, wydawało się, że jesteśmy blisko pierwszego w XXI wieku zwycięstwa nad "Oranje". Po bramkach Matty'ego Casha i Piotra Zielińskiego prowadziliśmy już dwiema bramkami. Ostatecznie skończyło się remisem 2-2.

Jak będzie w rewanżu na PGE Narodowym w Warszawie?

- Jestem optymistą i wierzę, że jesteśmy w stanie zagrać jak równy z równym. W Rotterdamie zaprezentowaliśmy się ze świetnej strony. Byłem pod wrażeniem gry reprezentacji Polski z dwóch powodów - zagraliśmy bez Roberta Lewandowskiego i podnieśliśmy się po porażce 1:6 w Brukseli. Zawiesiliśmy poprzeczkę wysoko. Liczę, że tak samo będzie w czwartek - mówi Euzebiusz Smolarek w rozmowie z TVP Sport.

Okazuje się, że były snajper "Biało-Czerwonych" jest obecnie zapalonym kibicem drużyny narodowej. I nie ograniczenia się do obserwowania jej występów w roli telewidza. W czerwcu regularnie zasiadał na trybunach. Bruksela, Rotterdam...

- Byłem też na Narodowym na spotkaniu z Belgami. We wszystkie te miejsca podróżowałem samochodem. Do Polski również wybrałem się autem, ale jestem przyzwyczajony do długich tras. Lubię jeździć za reprezentacją - oznajmia Ebi.

Smolarek junior ma dwóch synów. Tylko młodszy z nich, Faas, interesuje się futbolem. Spotkanie Roberta Lewandowskiego było jego marzeniem.

- Ma osiem lat i na razie nie widzi świata poza futbolem - zapewnia jego tata. - Bardzo chciał spotkać Lewandowskiego, gdy reprezentacja gościła w Rotterdamie. Smolarka ma na co dzień i już mu się znudził. Gdy Faas zobaczył polskich piłkarzy natychmiast pobiegł w ich kierunku, ale zorientował się, że... "Lewego" wśród nich nie ma. Rozczarowanie było duże, ale humor syna nieco się poprawił, bo reprezentanci złożyli na jego koszulce autografy.

Mecz Polska - Holandia Lidze Narodów można oglądać w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz TVP 1 i TVP Sport. Transmisja z meczu Polska - Holandia w Internecie na Polsat Box Go oraz tvpsport.pl. Tekstowe relacje "na żywo" ze spotkań reprezentacji Polski w Interii.

W niedzielę o 19.45 na Cardiff City Stadium biało-czerwoni zmierzą się z Walią.

