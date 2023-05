"Dziwne" powołania Fernando Santosa. Jan Tomaszewski reaguje. "Czeski film"

Fernando Santos ogłosił we wtorek listę piłkarzy, powołanych do reprezentacji Polski na mecze z Niemcami i Mołdawią. Niektóre z decyzji selekcjonera mogą budzić zaskoczenie. Taką jest między innymi absencja Dawida Kownackiego, który ma za sobą dobry sezon na boiskach 2. Bundesligi i wkrótce przeniesie się do Werderu Brema. Wybory portugalskiego szkoleniowca skomentował dla "Super Expressu" Jan Tomaszewski. "Dla mnie te powołania są dziwne" - mówił.