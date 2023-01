Jak wynika z informacji Interii, nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Fernando Santos, który pojawi się we wtorek na konferencji prasowej u boku Cezarego Kuleszy. Dziennikarz Interii Sebastian Staszewski ustalił, że kontrakt Portugalczyka będzie obowiązywał do zakończenia eliminacji do mistrzostw Europy i zostanie automatycznie przedłużony, o ile "Biało-Czerwoni" awansują na turniej. W sztabie 68-latka mają znaleźć się polscy trenerzy, a blisko zatrudnienia w kadrze jest m.in. Łukasz Piszczek.