Polska do Mołdawii jechała jako murowany kandydat do zwycięstwa . Za podopiecznymi Santosa przemawiała ogromna przewaga w jakości zawodników . Pierwsza połowa układała się dla polski piłkarzy znakomicie. Gospodarze mieli ogromny problem ze wypracowaniem sobie dogodnych sytuacji strzeleckich. Przewaga Polaków szybko znalazła odzwierciedlenie w wyniku, bowiem po 45 minutach gry "Biało-Czerwoni" wygrywali 2:0.

Po zmianie stron obraz gry uległ diametralnej zmianie. Najpierw fatalny błąd popenił Zieliński , po czym padła pierwsza bramka dla Mołdawii, następnie Kędziora podał wprost do Nicolaescu , a ten doprowadził do wyrównania. Kilka minut przed końcem gry gospodarze zadali decydujący cios.

Dariusz Dziekanowski bezlitośnie o Piotrze Zielińskim

Do grona osób krytykujących reprezentację Polski dołączył Dariusz Dziekanowski. Zdaniem 60-latka ogromnym problemem kadrowiczów jest ich mentalność. Wyjątkowo mocno dostało się jednemu piłkarzowi. - "Jan Bednarek miał odwagę pójść do kibiców, podyskutować, oddać koszulkę i stanąć przed kamerami, ale to były tanie chwyty i wymówki. Piotr Zieliński niezmiennie w takich momentach wzbudza co najwyżej żal i współczucie, pokazuje słabość charakteru" - stwierdził.