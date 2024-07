Dzieje się wokół Szczęsnego. Probierz już wszystko wie. I ogłasza

Wojciech Szczęsny znajduje się na bardzo prostej drodze do zmiany klubu. Od dłuższego czasu mówi się, że Polak nie zostanie w Juventusie. Plotki o odejściu naszego bramkarza nasiliły się podczas mistrzostw Europy w Niemczech. Wówczas wydawało się, że "Szczena" zamieni włoski Turyn na Arabię Saudyjską, a konkretnie Al-Nassr. Na transfer do tego klubu naszego golkipera namawiać miał sam Cristiano Ronaldo, który przeniósł się do tej drużyny zimą 2023 roku. Reklama

Transfer do Arabii Saudyjskiej jednak upadł, a w mediach rozpoczęły się spekulacje o tym, gdzie zagra Szczęsny w sezonie 2024/2025. Pojawiały się informacje, jakoby naszym bramkarzem zainteresowanie było SSC Napoli, a orędownikiem ruchu miałby być trener Antonio Conte. Dodatkowo plotki zaczęły łączyć golkipera "Starej Damy" z powrotem do Premier League, a konkretnie transferem do Chelsea. Taki ruch z pewnością byłby sporym ciosem dla fanów Arsenalu, w którym Szczęsny grał w przeszłości.

Zwrot akcji ws. Wojciecha Szczęsnego. Probierz zaskoczył

Gdzieś w tle rozgrywa się także przyszłość Szczęsnego w reprezentacji Polski. - Chcę pojechać na moje ostatnie mistrzostwa. Mam przed sobą dwa mecze, by je wygrać. Mam na myśli moją ostatnią wielką imprezę, na której będę - mówił na listopadowej konferencji prasowej. - Nie ma sensu zaczynać tego nowego cyklu reprezentacji, czyli przygotowań do mundialu, jeśli miałbym go nie skończyć. Zostać w reprezentacji, żeby zagrać parę meczów w Lidze Narodów, to myślę, że lepiej oddać innym, żeby przygotowali się do nowego cyklu - dodał przed Euro w rozmowie z "FootTruckiem". Reklama

Wraz z optymistycznym występem Polski na Euro w Niemczech narracja zaczęła się jednak nieco zmieniać, choćby za sprawą Roberta Lewandowskiego. - Ja Wojtka chyba zbyt dobrze znam. Ja bym się tak z tym nie rozpędzał. Wierzę, że te nagłówki się nie ziszczą. Żeby podjął tę decyzję, musi być w stu procentach przekonany. Ja bym do tego spokojnie podchodził, bo Wojtek nie jest w wieku, w którym kończy się karierę. Każda pomoc takich zawodników jest potrzebna - mówił w trakcie turnieju kapitan.

Od ostatniego meczu kadry minął już prawie równo miesiąc, a Szczęsny wciąż nie zabrał głosu w tej sprawie. Do rozpoczęcia kolejnego cyklu pozostało już niewiele. Biało-Czerwoni spotkają się ze sobą we wrześniu, aby walczyć w Lidze Narodów UEFA i do dziś bardzo trudno było wyrokować, czy między słupkami bramki reprezentacji Polski stanie Wojciech Szczęsny, czy zobaczymy jednak Łukasza Skorupskiego lub Marcina Bułkę. Wątpliwości w jakimś stopniu rozwiał Michał Probierz. Reklama

- Wojciech Szczęsny na pewno nie zakończył reprezentacyjnej kariery! Gdyby tak było, wiedziałbym o tym - przekazał selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie ze "Sport.pl". Z informacji, które płyną od dziennikarzy tego portalu wynika także, że sztab reprezentacji nie ma żadnych wątpliwości i bramkarza chce na zbliżające się zgrupowanie powołać. Trudno się temu wszystkiemu dziwić, skoro golkiper kadry nie zabrał głosu, a selekcjoner kadry o końcu kariery swojej gwiazdy wiedzieć powinien.

W reprezentacji Szczęsny zadebiutował w 2009 roku za Franciszka Smudy. Od tego czasu zagrał w 84 spotkaniach i wielokrotnie ratował drużynę narodową przed stratą goli. Udało mu się nawet przełamać słabą passę na wielkich turniejach i od mundialu w Katarze prezentuje się znakomicie, praktycznie nie popełniając błędów. Być może 34-latek będzie kolejnym piłkarzem w historii reprezentacji, który przy swoim nazwisku zobaczy liczbę minimum 100 występów w narodowych barwach.

Reklama Gramy Dalej. Wojciech Szczęsny obronił rzut karny. „Wielkie turnieje były pechowe”. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Michał Probierz / AFP

Wojciech Szczęsny / AFP