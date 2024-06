Dylemat Michała Probierza. "Nie róbmy z reprezentacji przedszkola"

- Nie wiem, czy Kamil Grosicki dostanie jakieś minuty i nie wiem, czy bym go wpuszczał po to, żeby pożegnał się z kibicami. Pewnie będzie miał pożegnanie na Stadionie Narodowym, więc nie róbmy przedszkola, że jak ktoś kończy karierę w kadrze, to musi zagrać także dzisiaj przeciwko Francji - podkreślał Łukasz Gikiewicz w programie Interii "Gramy dalej". Opinią na temat gry Polaków podzielił się także były reprezentant Radosław Majewski.