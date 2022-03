Dwóch zawodników wypadło z kadry. Michniewicz podjął decyzję ws. zastępstwa

Czesław Michniewicz, który przejął kadrę po rejteradzie Paulo Sousy, stoi przed niezwykle trudnym zadaniem. Ma bowiem bardzo niewiele czasu, by przygotować drużynę do decydującego o awansie spotkania. Przed finałem baraży czeka go tylko kilkudniowe zgrupowanie i mecz towarzyski ze Szkocją.

Na dodatek z kadry, z przyczyn zdrowotnych, wypadli z Maciej Rybus i Karol Świderski. Trener Michniewicz zapowiedział jednak, że na te pozycje nie zamierza nikogo dowoływać. Zdradził też, że reszta jest zdrowa. - Nikt nie zgłaszał do lekarza żadnych problemów. Niektórzy musieli wylecieć w nocy, stąd dziś zostaną podzieleni na trzy grupy. Czterech zawodników, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara, Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak zostają w hotelu, gdzie będzie miała odnowę biologiczną, sześciu będzie miało trening regeneracyjny. Reszta odbędzie trening na murawie - powiedział selekcjoner "Biało-Czerwonych".

- Rozmawiałem z Sebastianem o tej całej sytuacji. Przyjechał bardzo zmęczony, bo nie przespał nawet godziny i dziś będzie przechodził regenerację. Na pewno będzie jeszcze czas, żeby porozmawiać o tym na spokojnie. A jak wygląda jego psychika? Mam nadzieję, że wszystko jest ok - mówił Michniewicz pytany to, jak czuje się Sebastian Szymański, który jako jeden z niewielu zawodników z Polski zdecydował się pozostać w lidze rosyjskiej.

Na konferencji pojawiły się także pytania o występ w meczu ze Szkocją Roberta Lewandowskiego. Michniewicz powiedział, że dopiero będzie rozmawiał z naszym kapitanem o jego występie. Przypomniał kontuzję odniesioną w meczu z Andorą, ale nie przesądził, że "Lewy" na pewno nie zagra w Glasgow.

- Chciałbym, żeby ten mecz, który rozegramy we wtorek, przeszedł do historii - powiedział Michniewicz zapytany o magię Stadionu Śląskiego, który w przeszłości był areną wielkich zwycięstw naszej kadry.

Finałowe starcie barażowe czeka zostanie rozegrane we wtorek 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wcześniej w Glasgow Polacy zmierzą się ze Szkotami.