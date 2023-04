DC United z wielką przewagą nad Charlotte FC

DC United idzie w górę tabeli MLS

- Fajnie było się spotkać z rodakami, przyszło dużo osób z polskimi flagami. Nie było tak hucznie jak w NBA, bo w tym roku nie było dużo czasu, by to przygotować - no i nie było Marcina (Gortata). Ale za rok na pewno będzie znacznie lepiej - powiedział PAP Klich.

- To jest naprawdę dobra liga (...). Oczywiście, nie ma takiej intensywności, jak w Premier League. Cieszę się ze zwycięstwa i dobrej passy, bo była to nasza trzecia wygrana z rzędu. Nasza gra naprawdę dobrze wygląda - powiedział Klich. Pytany przez PAP, czy MLS powinien oglądać selekcjoner kadry Fernando Santos, odpowiedział: "Mam nadzieję, że trener ogląda. Gram w każdym meczu przez 90 minut, jestem do dyspozycji". Dodał, że przykład Świderskiego, czy wcześniej Adama Buksy pokazuje, że można trafić do kadry z MLS.