Dwóch nieoczywistych bohaterów! To oni świecili dzisiaj najjaśniej

Przytłaczająca przewaga "Biało-Czerwonych"

Michał Probierz deklarował przed meczem, że spodziewa się, iż w tym meczu to my będziemy stroną przeważającą. Można zażartować, że poniekąd w tym celu tydzień przed rozpoczęciem zgrupowania wybrał się na mecz Bayeru Leverkusen, by podpatrzeć jak konstruować ataki pozycyjne.

Wyróżniający się Zieliński. Pochwała Piotrowskiego

I jeżeli coś wyciągnął z maszyny Xabiego Alonso, to łatwość w przenoszeniu gry na lewą stronę, gdzie Nicola Zalewski od początku meczu był aktywny, z łatwością wchodził w dryblingi i nękał obrońców rywala. Błyskawicznie poskutkowało wykluczeniem przeciwnika, który dwukrotnie nieprzepisowo zatrzymywał Zalewskiego. Dwie żółte kartki i czerwona - duży plus zapisany na konto wahadłowego Romy.

Pierwszy gol padł jednak po akcji drugą flanką. Jakub Piotrowski zagrał prostopadłe podanie do Przemysława Frankowskiego, ten wykorzystał bardzo niefrasobliwe zachowanie obrońcy, wyprzedził go i pewnie otworzył wynik meczu.

Potwierdzenie dostaliśmy po przerwie

Po upływie godziny sprawy w swoje ręce wziął Piotrowski. Znów huknął z dystansu, tym razem znajdując drogę do bramki! U Probierza był to już jego drugi gol w reprezentacji. Do tego, w tym sezonie Łudogorca dorzucił aż 15 bramek! To niesamowite liczby, jak na środkowego pomocnika.