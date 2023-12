Dwa mecze i basta? Robert Lewandowski jeszcze tego oficjalnie nie ogłosił

Podobne dywagacje nie miałyby racji bytu, gdyby "Biało-Czerwoni" z sukcesem przebrnęli przez eliminacje Euro 2024. Tak się jednak nie stało. Fatalna postawa Polaków poskutkowała trzecim miejscem w grupie i koniecznością uczestnictwa w wiosennych barażach.

By zapewnić sobie prawo gry w kontynentalnym czempionacie wybrańcy Michała Probierza muszą pokonać dwóch rywali. W barażowym półfinale zmierzą się z Estonią w Warszawie. W przypadku wygranej czeka ich wyjazdowy bój o wszystko ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia.

Trudno sobie wyobrazić, by polski zespół nie poradził sobie z pierwszą przeszkodą. Zdecydowanie trudniej będzie w finale strefy barażowej. Tu będzie na nas czekał rywal pod każdym względem nieobliczalny - bez względu na to, gdzie przyjdzie tam stoczyć decydującą batalię: w Cardiff czy w Helsinkach.

To spotkanie zostanie rozegrane 26 marca. Czy będzie to historyczna data w historii rodzimego futbolu? Niewykluczone. Nie chodzi jednak o samą kwestię awansu, lecz o potencjalne pożegnanie Roberta Lewandowskiego z drużyną narodową. W przypadku ewentualnej porażki, to może być ostatni występ 35-letniego zawodnika z białym orłem na piersi.

Co dalej z Lewandowskim? Koniec przygody z kadrą może nastąpić już w marcu

"Lewy" wielokrotnie dawał do zrozumienia, że ME Niemczech najprawdopodobniej będą jego ostatnim wielkim turniejem w karierze. Jeśli awans do turnieju finałowego okaże się ponad siły "Biało-Czerwonych", kapitana zespołu możemy już w reprezentacyjnym stroju nie zobaczyć.

- Odkładamy ten moment. Oby Robert grał jak najdłużej, bo zawsze daje nam wiele emocji i dumy. Zawsze chcemy, by zdobywał mnóstwo bramek i zdobywał koronę króla strzelców, ale na samym końcu będziemy za nim tęsknić - mówi w rozmowie z programem 1 Polskiego Radia Sebastian Mila, asystent selekcjonera.

Od wielu miesięcy Lewandowski przeżywa kryzys formy, którego końca nic na razie nie zwiastuje. W eliminacjach ME zdobył ledwie trzy bramki - zaliczył jedno trafienie w wyjazdowej potyczce w Mołdawią (porażka 2-3) i dwa w domowym starciu z Wyspami Owczymi (wygrana 2-0). W pozostałych spotkaniach spisywał się zupełnie bezproduktywnie.

- Nie boję się o Roberta - zaznacza Mila. - Doskonale go znam jako kolegę z drużyny, a także jako piłkarza. To jest najlepszy zawodnik w historii reprezentacji Polski. Na pewno będzie dobrze przygotowany do meczów barażowych, jest niesamowicie ważną postacią tej drużyny.

- Oczekiwania wobec Roberta są przeogromne. Wszyscy na niego liczymy i on to doskonale rozumie - dodaje były reprezentant Polski.

Jeśli Polacy zdołają wywalczyć awans do Euro 2024, trafią do grupy z Francją, Holandią i Austrią.

