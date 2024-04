"Dwa dni nie spałem". Marciniak właśnie podjął najtrudniejszą decyzję

To oznacza, że w porównaniu do składu z mistrzostw świata w Katarze, gdzie polscy sędziowie prowadzili finał Argentyna - Francja , zaszła zmiana. Adam Kupsik zastąpił asystenta Pawła Sokolnickiego.

Szymon Marciniak: To była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć

Marciniak o kulisach tej decyzji opowiedział w rozmowie z TVP Sport. Jak przekazał, do niedzieli musiał wskazać swoich asystentów. Nominacja dla Kupsika nie była oczywista. Wcześniej z Marciniakiem współpracował jedynie podczas Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie został zabrany, by w przyszłości mógł zastąpić któregoś z asystentów w razie kontuzji. Spisał się jednak na tyle dobrze, że zapracował na nominację na Euro.

- Wszyscy trzej moi asystenci byli dla mnie na jednym poziomie, ale musiałem wybrać dwóch. No, powiem ci, to była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć. Dwa dni przez to nie spałem. To było 48 godzin wyjęte z normalnego życia - przekazał Marciniak Rafałowi Rostkowskiemu z TVP Sport.