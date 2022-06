Duży wyczyn kadry Michniewicza. Sousie i Smudzie nie udało się to ani razu

Polska wygrała z Walią 2-1 w pierwszej kolejce Ligi Narodów 2022. Gole dla reprezentacji Polski zdobyli Jakub Kamiński (zobacz wideo z bramką na 1-1) oraz Karol Świderski (zobacz wideo z bramką na 2-1). We Wrocławiu to Walijczycy pierwsi strzelili gola - w 52. minucie Kamila Grabarę pokonał pomocnik Jonny Williams.

Polska - Walia. Reprezentacja wygrała, choć przegrywała. Polska rzadko "odwraca" wynik

Selekcjoner Czesław Michniewicz już w trzecim swoim meczu dokonał tego, co reprezentacji Polski udaje się niezwykle rzadko. Wygrał mecz, w którym Polacy pierwsi stracili gola. Jak bardzo rzadka jest sytuacja, w której reprezentacja Polski "odwraca" wynik meczu?

W ostatnich dziesięciu latach poprzedzających mecz Polska - Walia, a więc od 1 czerwca 2012 roku (do 31 maja 2022), nasza reprezentacja w 37 meczach jako pierwsza traciła gola. Przed meczem z Walią, Polska wygrała tylko trzy z ostatnich 37 spotkań, w których przegrywała 0-1.

Ostatni raz Polska wygrała mecz, w którym jako pierwsza straciła gola, 7 września 2020 roku. Wtedy w Lidze Narodów Polska wygrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 2-1 po golach Kamila Glika i Kamila Grosickiego, choć od 24. minuty przegrywała 0-1.

Do kolejnego takiego przypadku musimy się cofnąć aż do 13 listopada 2015 roku i towarzyskiego meczu z Islandią. Polska wygrała tamten mecz 4-2, choć do przerwy (i to już od 4. minuty) przegrywała 0-1.

Trzeci taki przypadek w tej dekadzie to spotkanie towarzyskie z 6 czerwca 2014 roku. W Gdańsku Polska wygrała z Litwą 2-1, choć przegrywała 0-1. Wówczas też do przerwy było 0-1.

Zwycięstwo 2-1 z Walią jest więc czwartym przypadkiem na 10 lat, gdy Polska wygrywa mecz, w którym rywale pierwsi prowadzili. Jednocześnie, to jedyny przypadek z tych czterech, gdy pierwszy gol rywali padł dopiero w drugiej połowie.

Polska - Walia. Michniewicz, Brzęczek, Nawałka, Beenhakker i Janas "odwracali" mecze

Kibice reprezentacji Polski szybko zorientują się, że selekcjonerami, którzy wygrywali opisywane mecze, a więc do których dołącza Czesław Michniewicz, byli:

Jerzy Brzęczek (mecz z Bośnia i Hercegowina - Polska),

(mecz z Bośnia i Hercegowina - Polska), Adam Nawałka (mecze Polska - Litwa i Polska - Islandia).

Jeśli cofniemy się dalej niż o dekadę, do grona selekcjonerów, którym w XXI wieku udała się taka sztuka, dopiszemy też Leo Beenhakkera (mecze z Kazachstanem i z Azerbejdżanem), Pawła Janasa (Kostaryka, Islandia, Walia, Litwa) i Jerzego Engela (Walia - Polska).

Pod tym względem niedosyt pozostawia kadencja Paulo Sousy. Owszem, jego reprezentacja Polski doganiała i remisowała z bardzo mocnymi rywalami (Hiszpania i Anglia), zdobyła też punkt mimo dwóch goli straty (z Węgrami). Nie "odwróciła" jednak rozstrzygnięć kluczowych spotkań Euro 2020 - ze Słowacją i Szwecją.

Ta sztuka nie udała się też Franciszkowi Smudzie przez całą kadencję, zwieńczoną polsko-ukraińskim Euro 2012. Również jego następca, Waldemar Fornalik, losów meczu nie odwrócił. Tymczasowego selekcjonera Stefana Majewskiego dodajmy do tego grona z kronikarskiego obowiązku.

Mecze reprezentacji Polski, w których rywale pierwsi strzelali gola i końcowe wyniki (2012-2022)

1.06.2022 Polska - Walia 2-1

24.03.2022 Szkocja - Polska 1-1

15.11.2021 Polska - Węgry 1-2

8.09.2021 Polska - Anglia 1-1

23.06.2021 Szwecja - Polska 3-2

19.06.2021 Hiszpania - Polska 1-1

14.06.2021 Polska - Słowacja 1-2

8.06.2021 Polska - Islandia 2-2

31.03.2021 Anglia - Polska 2-1

25.03.2021 Węgry - Polska 3-3

15.11.2020 Włochy - Polska 2-0

7.09.2020 Bośnia i Hercegowina - Polska 1-2

4.09.2020 Holandia - Polska 1-0

20.11.2018 Portugalia - Polska 1-1

15.11.2018 Polska - Czechy 0-1

14.10.2018 Polska - Włochy 0-1

11.09.2018 Polska - Irlandia 1-1

24.06.2018 Kolumbia - Polska 3-0

19.06.2018 Senegal - Polska 2-1

23.03.2018 Polska - Nigeria 0-1

13.11.2017 Polska - Meksyk 0-1

1.09.2017 Dania - Polska 4-0

14.11.2016 Polska - Słowenia 1-1

13.11.2015 Polska - Islandia 4-2

4.09.2015 Niemcy - Polska 3-1

17.11.2014 Polska - Szwajcaria 2-2

6.06.2014 Polska - Litwa 2-1

5.03.2014 Polska - Szkocja 0-1

15.11.2013 Polska - Słowacja 0-2

14.10.2013 Anglia - Polska 2-0

11.10.2013 Ukraina - Polska 1-0

6.09.2013 Polska - Czarnogóra 1-1

22.03.2013 Polska - Ukraina 1-3

6.02.2013 Irlandia - Polska 2-0

14.11.2012 Polska - Urugwaj 1-3

17.10.2012 Polska - Anglia 1-1

16.06.2012 Polska - Czechy 0-1

12.06.2012 Polska - Rosja 1-1

Liga Narodów. Kiedy mecze Polski z Belgią i Holandią? Terminarz

Reprezentację Polski Czesława Michniewicza czekają jeszcze w czerwcu trzy mecze w Lidze Narodów:

8 czerwca, godz. 20:45, Belgia - Polska

11 czerwca, godz. 20:45, Holandia - Polska

14 czerwca, godz. 20:45, Polska - Belgia (Warszawa)

Sprawdź cały terminarz meczów Polski w Lidze Narodów 2022.

