Właśnie wspomniane obligacje mają być największą siłą finansową związku, a przy okazji całkiem skutecznym sposobem na obronę przed szalejącą inflacją. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał oczywiście również powrót do standardów, do których przyzwyczailiśmy się przed okresem pandemii. W 2020 roku PZPN na biletach i tzw. "hospitality" związanym z meczami reprezentacji zarobił niespełna 1,8 miliona złotych, tak za rok poprzedni było to już ponad 38,5 miliona. Wszystko ma oczywiście związek z poluzowaniem restrykcji i ponowną możliwością zapełniania stadionów do ostatniego miejsca.