Duża oferta na reprezentanta Polski. Do tego piłkarz, by skusić klub Polaka

Notowania Nicoli Zalewskiego idą w górę. Gracz AS Roma grywa regularnie w barwach zespołu Jose Mourinho, wystąpił również we wszystkich meczach Ligi Narodów u selekcjonera Czesława Michniewicza. Nic dziwnego, że budzi zainteresowanie dużych klubów, zwłaszcza Paris St. Germain.

Czy Nicola Zalewski trafi do Paris St. Germain?

Paryski klub złożył ofertę na Nicolę Zalewskiego, ale AS Roma odrzuca możliwość oddania Polaka. Jak poinformował klub z Rzymu, reprezentant Polski na dzisiaj w ogóle nie jest na sprzedaż i nie tylko Paris St. Germain, ale także gotowe pozyskać go Borussia Dortmund, Leicester City czy AS Monaco muszą obejść się smakiem.

PSG jest gotowe dodać do oferty swego holenderskiego piłkarza Georginio Wijnalduma, który trafił tu rok temu, ale okazał się sporym rozczarowaniem. Francuski klub gotów jest go wypożyczyć względnie sprzedać, ale na razie nawet to nie skłoniło AS Roma do zmiany decyzji w sprawie Nicoli Zalewskiego.