Dudek ostro skrytykował powołania Michniewicza. "Prywata i ukłony dla agentów"

Jerzy Dudek w swoim felietonie w "Przeglądzie Sportowym" bardzo ostro skrytykował powołania Czesława Michniewicza . Selekcjoner reprezentacji Polski wyróżnił aż 47 nazwisk w szerokiej kadrze na mundial, co wynikało z obowiązków wobec FIFA. Na sam turniej pojedzie 26 zawodników.

Dudek krytykuje Michniewicza. "Mógł powołać kilku oldbojów"

"Zrobiono z tego szopkę. Selekcjoner przyznał, że nie miałby problemu z podaniem teraz 26 graczy. Tym bardziej jest to niepoważne. Poza tym może warto było już wykorzystać limit i sprawdzić 55 piłkarzy? Moim zdaniem nic by się nie stało, gdyby selekcjoner na zachętę dopisał do listy Rafała Gikiewicza czy Kamila Piątkowskiego, żeby się obudził" - napisał były bramkarz Liverpoolu czy Realu Madryt.