Druzgocące prognozy dla "Biało-Czerwonych"! Szanse są znikome

Faworytem do pierwszego miejsca w "polskiej" grupie C jest Argentyna. Nie ma się czemu dziwić - Leo Messi i spółka to poważni kandydaci do zwycięstwa w całej imprezie. O drugie miejsce w teorii walczyć mają kadra Czesława Michniewicza i Meksyk, podczas, gdy Arabię Saudyjską stawia się w roli outsidera. Gdyby decydować miała historia ostatnich występów w MŚ - Polacy już mogliby się pakować, bowiem ich pierwsi rywale wychodzili z grupy na każdym z siedmiu ostatnich mundiali. Na szczęście o wszystkim rozstrzygnie boisko.