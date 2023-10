Druzgocące dane dla Polaków. Niebywałe, co nam zrobiła Mołdawia

W momencie, gdy rozlosowane zostały grupy eliminacji do Euro 2024 , większość kibiców reprezentacji Polski odetchnęła zapewne z ulgą. "Biało-Czerwoni" trafili bowiem na Albańczyków, Czechów, Mołdawian i Farerów - a to, na papierze, wyglądało na niezbyt wymagające zestawienie.

Potem jednak nadeszło brutalne zderzenie z rzeczywistością - Polacy po siedmiu spotkaniach odnotowali na swoim koncie trzy zwycięstwa, jeden remis i trzy porażki, co bez wątpienia jest rezultatem poniżej oczekiwań. Prawdziwą zmorą okazała się tu kadra Mołdawii .

Adam Buksa: To nie jest żadna wymówka. WIDEO

El. Euro 2024. Mołdawianie z czterema punktami po meczach z Polską. Statystyki zwalają z nóg

"Tricolorii" najpierw bowiem zwyciężyli w Kiszyniowie 3:2, a w niedzielę 15 października wywalczyli sobie remis 1:1 na PGE Narodowym. Tym samym doszło do dosyć nietypowej sytuacji - wystarczy zerknąć w konkretne piłkarskie statystyki:

Co ciekawe Mołdawii poprzednio szło tak zdecydowanie dobrze w el. do MŚ 2014 - wówczas zgarnęła ona aż 11 pkt (na ten moment w el. Euro 2024 ma ich dziewięć) i... nieomal wyprzedziła wówczas Polskę, która zdobyła 13 pkt. Można by niemal rzec, że historia zaczęła zataczać koło, bo wówczas też padł remis 1:1 między obiema ekipami, natomiast wtedy Polacy przynajmniej pokusili się o jeden triumf (2:0 w 2012 r.)...