Drugoligowa reprezentacja na drodze Polaków do Euro. Nawet Armenia była lepsza

To jednak nie przeszkadza Walijczykom być drugą siłą na Wyspach Brytyjskich za Anglią. Selekcjonerzy Walii często mieli problemy, by znaleźć na odpowiednim poziomie zawodników posiadających brytyjskie obywatelstwo i walijskie pochodzenie. Zwykle kadra miała gwiazdę światowego formatu, wokół której budowano reprezentację. W ostatnich 40 latach byli to kolejno: Ian Rush, Marek Hughes, Ryan Giggs, a ostatnio Gareth Bale, który zakończył reprezentacyjną karierę po mundialu w Katarze. Reklama

Walia zresztą całkiem niedawno stała się drugą siłą brytyjskiego futbolu - wyprzedziła Szkocję, Irlandię Północną i Irlandię (nie jest częścią Wielkiej Brytanii, ale leży na Wyspach Brytyjskich). W 2011 roku zajmowała najniższe w historii miejsce w rankingu FIFA (117.). W ciągu zaledwie czterech lat awansowała na ósmą pozycję. Tak się złożyło, że to był też dobry okres dla polskiej kadry. Z najniższej 78. lokaty w listopadzie 2013 roku, cztery lata później biało-czerwoni byli nawet na piątej pozycji. Teraz obie drużyny są sąsiadami w rankingu FIFA (Walia jest 29., Polska plasuje się lokatę niżej).

W XXI wieku dla obu reprezentacji najbardziej udane były mistrzostwa Europy we Francji. Walia nie dość, że wygrała grupę, to dotarła aż do półfinału, w którym uległa Portugalczykom (rundę wcześniej wyeliminowali Polaków). Na Euro 2020 Walijczycy też spisali się lepiej, bo zagrali w 1/8 finału. Za to podczas ostatniego mundialu zajęli ostatnie miejsce w grupie, a Polacy walczyli o ćwierćfinał z Francją. Reklama

Teraz, tak samo jak Polacy, zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej i o Euro walczą w barażach. Tym, czym dla biało-czerwonych była w kwalifikacjach Mołdawia, tym dla Walii okazała się Armenia, która wygrała w Cardiff 4:2 i zremisowała u siebie. Tych punktów zabrakło Walijczykom do bezpośredniego awansu, bo potrafili wygrać z Chorwacją.

Polacy na papierze znacznie lepsi

W kadrze Walii nie ma gwiazd pokroju Bale’a czy Giggsa. Najbardziej rozpoznawalny jest kapitan Aaron Ramsey. Ponad 10 lat spędził w Arsenalu Londyn, potem trzy sezony w Juventusie, ale ostatnio wrócił do klubu, w którym się wychował - walijskiego Cardiff City i gra tylko na zapleczu angielskiej ekstraklasy.

To jak wspomnieliśmy na początku, nic dziwnego w tej reprezentacji. Połowa powołanych przez Roba Page’a jest piłkarzami Championship. W półfinale barażów o Euro 2024 z Finlandią sześciu zawodników, którzy byli w podstawowym składzie, występuje na co dzień właśnie w angielskiej drugiej lidze. To Danny Ward, Joe Rodon, Jordan James, Ethan Ampadu, Connor Roberts i David Brooks. Selekcjoner ma też w kadrze Josha Sheehana z Boltonu i Charliego Savage’a z Reading. To kluby angielskiej League One, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego. Reklama

Następcą Giggsa czy Bale’a ma szanse zostać kreowany na największą gwiazdę - 23-letni Brennan Johnson. Przed tym sezonem za 55 mln euro Tottenham wykupił napastnika z Nottingham Forrest. W bieżących rozgrywkach Premier League zdobył cztery gole i zaliczył sześć asyst w 22 meczach. We wspomnianym meczu z Finlandią (4:1) strzelił jedną bramkę. Drugim młodym talentem jest jego rówieśnik Neco Williams (38 meczów/4 gole). Prawy obrońca lub wahadłowy w barażu popisał się pięknym golem z rzutu wolnego.

Z Brennanem w kadrze i klubie gra Ben Davies, który jest kapitanem Walii pod nieobecność na boisku Ramseya. A największe doświadczenie w kadrze ma Wayne Hennessey (109 meczów) z Nottingham Forest, ale z Finlandią bronił Danny Ward, bramkarz na co dzień drugoligowego Leicester City.

Tyle że żaden z powołanych przez trenera kadry Walii piłkarzy w tym sezonie nie zagrał nawet w europejskich pucharach. Najlepszy klub, w którym grają, to właśnie wspomniany Tottenham, czyli zaledwie ósmy zespół Premier League. Na papierze Walijczycy nie wytrzymują porównania z Polakami występującymi w najsilniejszych europejskich zespołach. Wojciech Szczęsny w Juventusie, Jakub Kiwior w Arsenalu, Piotr Zieliński w Napoli (a za chwilę w Interze Mediolan), Nicola Zalewski w AS Roma czy Robert Lewandowski w Barcelonie. Reklama

Atutem Walijczyków jest za to długo pracujący selekcjoner. Page objął reprezentację w listopadzie 2020 roku. W tym samym czasie Polska miała już pięciu trenerów. 50-letni szkoleniowiec zwykle dostosowuje taktykę pod rywala i wyciąga wnioski. W pierwszej części kwalifikacji grał ustawieniem z czterema obrońcami - Walia przegrała z Turcją i Armenią oraz zremisowała z Chorwacją. Po zmianie taktyki na trzech stoperów pokonała Chorwatów, zremisowała z Turkami i Ormianami, a w barażu rozbiła Finlandię.

Page nie może pochalić się świetnym bilansem w reprezentacji Walii. 15 meczów wygrał, 14 zremisował, a 13 przegrał.

Robert Page, selekcjoner naszych najbliższych rywali / AFP

Neco Williams (nr 3) otworzył wynik spotkania już w 8. minucie / AFP

Gareth Bale / AFP