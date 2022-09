Drugi napastnik to życie dla Lewandowskiego, dla drużyny!

To był ważny mecz. Po pierwsze zapewnił utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów - wśród 16 najlepszych drużyn "Starego Kontynentu". Po drugie dał pierwszy koszyk w losowaniu eliminacji Euro 2024. Po trzecie - wygrana daje trochę oddechu przed mundialem. Samemu Czesławowi Michniewiczowi, jak i piłkarzom. Trener pokazał, że wyjściowe ustawienie będzie opierać się na trójce obrońców. Że może być dwóch napastników na murawie. Ba, powinno być. Dwóch? Dwóch!!!

Wojciech Szczęsny zasługuje na najwyższą notę - 9. Na 7 zasłużyli Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Jakub Kiwior, a także Karol Świderski. "Świder" plus jeden punkt dostał za zwycięskie trafienie. W ogóle to była tyleż efektowna bramka, co akcja. "Lewych nóg akcja" - jak zaznacza Piotr Czachowski. Lewa noga Kiwiora, lewa noga "RL9" i w końcu lewa noga strzelca. W pomeczowym wywiadzie dla Polsatu Sport - przeprowadzonym przez Marcina Lepę - Robert Lewandowski powiedział: "Spotkanie z Holandią określiłbym jako bezradność. Z kolei mecz z Walią był pod kontrolą". Bożydar mówi: "Zgadzam się, ale wyłączam z tego ostatnie minuty". Wówczas gospodarze wzięli nas "do kotła". Zagotowało się kilka razy pod naszą bramką. To był 66 mecz w drużynie narodowej Wojciecha Szczęsnego. Najlepszy! W naszym przekonaniu - wystawiających noty na "Prawdzie Futbolu" - zasłużył na ocenę 9!

To był pozytywny mecz Bereszyńskiego, choć w samej końcówce osłabł. Żurkowski miał lepsze i gorsze momenty. Zaczął od tych drugich. Miał kapitalną okazję, po zagraniu piłki przez Zielińskiego, ale nie wykorzystał okazji. "Widać, że nie gra w klubie na co dzień" - przyznał trener Michniewicz. Robert zaznaczył: "Piotr Zieliński zagrał dwa fantastyczne mecze. Bardzo nam pomaga. Jest o krok od tego, żeby było jeszcze bardziej efektownie". I kapitan dodał: "Brakuje nam stwarzania większej liczby sytuacji. Dobrze podchodziliśmy do rywala, przesuwaliśmy, dobry był pressing, ale problem pojawiał się, gdy mieliśmy piłkę. Gdy zbliżaliśmy się do pola karnego - brakuje wówczas, aby dobrze zagrać. Mamy nadal wiele znaków zapytania przed mundialem". Michniewicz, który naszym zdaniem zasłużył na notę 7, zaznaczył: "Dzięki zaangażowaniu, poświęceniu, jesteśmy w stanie wygrywać takie mecze. Potrzebujemy jednak większej dokładności w środkowej strefie boiska. I trzeba wykorzystywać takie sytuacje, jak ta Żurkowskiego. W czasie Mundialu możemy nie mieć za wielu takich sytuacji".

I tu jest różnica między Michniewiczem a Lewandowskim. Kapitan jest przekonany, że można kreować więcej okazji. Już pojawił się drugi napastnik, jednak jeśli wsłuchać się w słowa "Lewego" to za mało. Teraz trzeba pomyśleć o wykreowaniu większej liczby okazji bramkowych...

Piotr Czachowski (Eleven Sports), Bożydar Iwanow (Polsat Sport) i Roman Kołtoń (Prawda Futbolu) z notami - w skali 1-10 (gdzie 5 to ocena wyjściowa i oznacza przeciętnie, 6 dobrze, 7 bardzo dobrze, 8 znakomicie, 9 fenomenalnie, 10 natchnienie od Pana Boga, a patrząc w dół: 4 słabo, 3 bardzo słabo, 2 fatalnie, 1 lepiej było nie grać w tym meczu): Szczęsny 9 - Bednarek 6, Glik 5, Kiwior 7 - Bereszyński 6 (90' Gumny), Żurkowski 5 (83' Szymański), Krychowiak 5, Zalewski 7 - Zieliński 7 - Lewandowski 6, Świderski 7 (65' Piątek).

Roman Kołtoń "Prawda Futbolu"