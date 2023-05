Nie tak miała potoczyć się przygoda Jacka Góralskiego w Bundeslidze. Odkąd Polak w lipcu ubiegłego roku zamienił Kairat Ałmaty na VfL Bochum, rozegrał bowiem zaledwie cztery spotkania w najwyższej niemieckiej klasie rozgrywkowej, łącznie przebywając na boisku przez 145. minut.

Zespół z Bochum musi bronić się przed spadkiem, a na trzy spotkania przed końcem traci dwa punkty do bezpiecznej, piętnastej pozycji i z racji gorszego bilansu bramkowego znajduje się za VfB Stuttgart, które w tym momencie zajmuje miejsce dające baraże o utrzymanie.

Jednak Góralski ostatni raz zameldował się na boisku 25 lutego, kiedy wszedł na trzy minuty w przegranym 0:3 starciu z Werderem Brema. Pierwszy sezon 30-latka w nowym zespole jest naznaczony przez kontuzje , a jakiś czas temu w rozmowie z Sebastianem Staszewskim na kanale "Po Gwizdku" jego menadżer - Mariusz Piekarski zapowiadał, że rozważane będą różne opcje w kontekście jego przyszłości. " Będziemy rozmawiać, dywagować nad jego przyszłością. Ale wydaje mi się, że dopiero pod koniec maja " - zdradził wówczas.

Góralski mówi wprost: To jeden z najtrudniejszych momentów w karierze

Teraz głos zabrał sam zawodnik, który w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał wprost, że przeżywa obecnie jeden z najtrudniejszych momentów w swojej karierze. Wszystko przez fakt, że od samego początku przygody w Bochum sprawy nie układały się po jego myśli, a od dłuższego czasu czuje, że niezależnie od tego jak spisywałby się na treningach, nie jest w stanie walczyć o miejsce w składzie.

"Dla mnie to jeden z trudniejszych momentów w karierze. Najpierw przytrafiła się seria kontuzji. Straciłem okres przygotowawczy, opuściłem pierwsze kolejki Bundesligi, później leczyłem urazy trochę w pośpiechu, aż w końcu naderwałem mięsień dwugłowy i ścięgno i nie pojechałem na mistrzostwa świata do Kataru. Teraz moja perspektywa nie wygląda ciekawie. (...) W ostatnim czasie oglądam z boku, jak inni walczą o skład i cieszą się z wygranych. Pierwszy raz znalazłem się w takiej sytuacji, bo do tej pory regularnie grałem w swoich poprzednich klubach" - powiedział Mateuszowi Skwierawskiemu.

Jacek Góralski w starciu z Freiburgiem / DEFODI IMAGES/NEWSPIX.PL / Newspix

"Góral" wciąż liczy na powrót do kadry. "Wszystko krok po kroku"

Na sytuację pomocnika wpłynął również fakt, że w klubie nie ma już ludzi odpowiedzialnych za jego sprowadzenie. W Bochum doszło do personalnych zmian, które niewątpliwie utrudniły mu powrót do zespołu, zwłaszcza w obliczu trapiących go kontuzji.

"W zespole chciał mnie trener Thomas Reis, który jest obecnie w Schalke, i dyrektor sportowy Sebastian Szindzielorz pracujący aktualnie w Wolfsburgu. (...) Niestety, trochę spraw się nawarstwiło, nie pomogły kontuzje. Jest jednak jeden pozytyw - jestem w stu procentach zdrowy, wyleczyłem poprzednie urazy, przepracowałem zimowy okres przygotowawczy i pozostaje w treningu, niedługo rozstrzygnie się moja przyszłość" - dodał.

Zapytany o ewnetualny powrót do reprezentacji, Góralski zapewnił, że nie chce wybiegać myślami zbyt daleko. Zdaje sobie jednak sprawę, że Euro w Niemczech może być dla niego ostatnią okazją, by wybrać się z kadrą na wielki turniej, przez co zamierza krok po kroku starać się odbudowywać swoją pozycję w piłce klubowej, by znaleźć się w kręgu zainteresowań Fernando Santosa.

"Najpierw muszę wrócić do regularnej gry, a dopiero później spojrzę dalej, w kierunku kadry. Na pewno chciałbym jeszcze "zaatakować" reprezentację. Mam już 31 lat, tego grania na najwyższym poziomie nie zostało aż tak dużo, dlatego Euro w Niemczech w przyszłym roku może być dla mnie ostatnią szansą występu na dużym turnieju. Ale tak jak mówiłem, krok po kroku" - zakończył.

Jacek Góralski w starciu z RB Lipsk / FIRO/NEWSPIX.PL / Newspix