Dramatyczne konsekwencje remisu Polski z Mołdawią. Straciliśmy wszelkie szanse

Remis Polski z Mołdawią nie tylko oznacza, że wymknęła się z polskich rąk wielka szansa na to, by mieć wszystko w swoich rękach i za pomocą własnych sił awansować bezpośrednio do Euro 2024. Konsekwencje wyniku 1:1 są poważniejsze, bo Polska straciła też szanse - w wypadku awansu - na trzeci koszyk podczas losowania Euro 2024. To kompletny dramat, bo wydawał się on pewny.