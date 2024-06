Dramatyczna sytuacja Polaków. Został tylko cień nadziei [TABELA]

Czy w tym gronie znajdzie się reprezentacja Polski ? Spekulacje, prognozy i gorączkowe obliczenia wcale nie muszą trwać do samego końca pierwszej fazy rywalizacji. Sytuacja "Biało-Czerwonych" już w tej chwili jest dramatyczna .

Polska już dziś może się pożegnać z Euro. Nasz los zależy od Holendrów

Jeśli "Oranje" nie sięgną dzisiaj po komplet punktów, nie uratuje nas nawet ewentualna wygrana z Francją. O kolejności miejsc w tabeli w przypadku równej liczby punktów decydują bowiem bezpośrednie starcia. To w uprzywilejowanej sytuacji stawia zarówno Holendrów, jak i Austriaków, którzy wykazali nad nami wyższość .

Do 1/8 finału awansują dwie najlepsze drużyny w każdej grupie oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty .

Aktualna tabela drużyn z 3. miejsc w grupie:

Uwaga: Dania i Słowenia zajmują ex aequo drugie miejsce w grupie C.

Zwycięzca polskiej grupy zmierzy się z drugą drużyną grupy F (Portugalia, Czechy, Turcja, Gruzja). Drugi zespół naszej grupy trafi na drugą ekipą grupy E (Belgia, Ukraina, Rumunia, Słowacja). Trzecie miejsce w grupie D - wciąż liczymy na to, że w najgorszym razie będzie to Polska - stanie naprzeciw zwycięzcy grupy B (Hiszpania), E (Belgia, Ukraina, Słowacja, Rumunia) lub C (Anglia, Dania, Serbia, Słowenia).