Dramat reprezentanta Polski. Nie zagra do końca sezonu

Od początku 2024 roku Szymon Żurkowski przebywa na wypożyczeniu we włoskim Empoli. W maju doznał poważnego urazu, którego leczenie potrwało naprawdę długo. Pierwszy raz na boisku w tym sezonie widzieliśmy go dopiero w styczniu tego roku. Wszystko wskazywało na to, że 27-latek spokojnie dokończy trwającą kampanię. Niestety okazało się, że musiał przejść operację, która znów wykluczyła go z gry.