Dramat Probierza, kolejne kontuzje w reprezentacji. Media: Oni nie zagrają z Portugalią

Złe wieści selekcjoner reprezentacji otrzymał już w poniedziałek. Po meczu z Realem Sociedad urazu nabawił się Robert Lewandowski, który zamiast udać się do Portugalii, pozostał w stolicy Katalonii i w Hiszpanii będzie dochodził do pełni sił. "Po wczorajszym meczu widać było, że Robert opuszcza murawę z bólem i doszło do urazu. Dzisiaj po konsultacji z lekarzami zapadła decyzja o tym, że Robert Lewandowski nie może zagrać" - oznajmił niedawno Michał Probierz.

