Dramat Modera. Co z MŚ? PZPN interweniował w Brighton

Jakub Moder nabawił się kontuzji w trakcie sobotniego meczu Brighton - Norwich City, po zaledwie pięciu minutach gry.

Selekcjoner Michniewicz w stałym kontakcie z Kubą Moderem

Co w pełni zrozumiałe, od początku rękę na pulsie w sprawie zdrowia Modera trzyma selekcjoner Czesław Michniewicz.

- Jestem w kontakcie z Kubą i naszym lekarzem doktorem Jackiem Jaroszewskim. Zerwane więzadło krzyżowe przednie w kolanie można operować na kilka sposobów. Jeden z nich daje nadzieję, że Kuba zdąży na mistrzostwa świata. Jeśli więzadło pobierze się z rzepki, jest szansa, że Kuba 1,5 miesiąca przed turniejem wróci do normalnych treningów. Wtedy byłaby możliwość, że pojedzie na mistrzostwa. Ale najpierw Kuba musi wybrać, gdzie przejdzie operację i gdzie będzie się rehabilitował - powiedział na początku tygodnia selekcjoner Czesław Michniewicz.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz w porannej rozmowie w RMF FM o przygotowaniach do mundialu - cały wywiad. WIDEO RMF

Jakub Moder wybrał klinikę Marainiego. Jedzie do Rzymu, za radą Milika

Jakub Moder ów wybór ma już za sobą. Skorzystał z rady Arkadiusza Milika i pojedzie do Rzymu, by operować się w klinice profesora Piera Paolo Marianiego, opodal Stadio Olimpico. Właśnie u tego specjalisty leczył się nasz napastnik we wrześniu 2017 r.

PZPN wkroczył do akcji. Kwiatkowski rozmawiał z Brighton

PZPN starał się, by pomocnik "Biało-Czerwonych" przechodził rehabilitację w Polsce, w sprawdzonej klinice z Poznania.

Rozmawiałem z klubem Kuby o tym. Nie uzyskaliśmy jednak zgody. W Brighton powiedzieli mi, że wiedzą jak leczyć. Wierzą nam, że my również to umiemy, ale usłyszałem, że Brighton po to inwestuje w departament medyczny, żeby z niego korzystać właśnie w takich sytuacjach powiedział Interii rzecznik i menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Selekcjoner Michniewicz ma jednak nadzieję, że to nie koniec sprawy i że uda się Modera sprowadzić do Polski chociaż na część rehabilitacji.

Milik wrócił po pięciu miesiącach od operacji

Milik operację przeszedł 25 września 2017 r., a do gry w Napoli wrócił 3 marca 2019 r., a więc po trwającej pięć miesięcy rehabilitacji. Gdyby sam zabieg i rehabilitacja przebiegały równie pomyślnie u Modera, najpóźniej we wrześniu wróciłby do gry, a to dawałoby mu olbrzymią szansę występu na mundialu w Katarze!

Michał Białoński, Interia