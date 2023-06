Dramat. Katastrofa. Sytuacja Polski w grupie jest fatalna

Reprezentacja Polski w czwartej kolejce kwalifikacji do mistrzostw Europy sensacyjnie przegrała z Mołdawią i spadła na czwarte miejsce w swojej grupie w kwalifikacjach do mistrzostw Europy w 2024 roku. Podopieczni Fernando Santosa nadal mają na koncie zaledwie trzy punkty i w tym momencie wyprzedzają jedynie Wyspy Owcze, z którymi zmierzą się w następnej kolejce. To czarny dzień dla polskiej piłki nożnej.