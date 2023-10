Dramat już na początku eliminacji. Polacy przegrali z Macedończykami

Reprezentacja Polski do lat 19 rozpoczynała kwalifikację do mistrzostw Europy. Drużyna trenera Wojciecha Kobeszki chciała pójść w ślady swoich poprzedników. Rok temu piłkarze rocznika 2004 (i młodsi) przebrnęli przez dwustopniowe eliminacje i awansowała na młodzieżowe Euro. Na Malcie piłkarze trenera Marcina Brosza zajęli trzecie miejsce w grupie.

Teraz kwalifikacje zaczynali zawodnicy urodzeni w 2005 grudnia. By zagrać na boiskach Irlandii Północnej, trzeba przejść dwie fazy grupowe. Pierwsza jest oczywiście łatwiejsza - Polacy byli losowani z drugiego koszyka. Faworytem są Niemcy , z trzeciego koszyka trafili na środowego rywala - Macedonię Północną, a z czwartego na Kazachstan. Do drugiego etapu eliminacji awansują dwie najlepsze drużyny z 13 grup plus jedna z trzeciego miejsca.

Podobnie jak rok temu, Polska znów jest gospodarzem turnieju. Dla trenera Kobeszki i jego zawodników to był pierwszy poważny test. Pracują ze sobą od ponad roku, ale do tej pory grali tylko mecze towarzyskie, na dodatek tak się złożyło, że wszystkie poza krajem.

Pierwsze minuty to nerwowa gra z obu stron. Złe podanie stopera do bramkarza Macedonii omal nie zakończyło się dla rywali stratą gola. Po drugiej stronie boiska Filip Luberecki stracił piłkę pod własną bramką, ale Macedończycy tego nie wykorzystali.

"Krychowiak, Krychowiak"

Macedonia dobiła Polskę

Po przerwie Polacy nie potrafili zepchnąć rywali do defensywy. Minął kwadrans i jedyny efekt to niecelny strzał rezerwowego Maksymiliana Dziuby. Mnożyły się za to tu faule, niecelne podania i straty piłki. Zupełnie nie było pomysłu jak poradzić sobie z 39. drużyną europejskiego rankingu drużyn do lat 19. Polacy sa na 27. miejscu.