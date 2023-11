Dotkliwa kara dla reprezentanta Polski. Zesłany aż do trzeciej drużyny

Nie milką echa incydentu, który zakończył się wyrzuceniem z reprezentacji Polski czterech młodych piłkarzy tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata do lat 17. ŁKS wymierzył surową karę swojemu wychowankowi – odesłał Jana Łabędzkiego aż do trzeciej drużyny, a do tego nałożył finansową grzywnę. „Zawodnik wyraził skruchę i ze zrozumieniem przyjął decyzje klubu” – to część komunikatu.