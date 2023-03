Dostanie kolejną szansę w reprezentacji. Czy tym razem sprosta oczekiwaniom? 

Linetty odbudował się po fatalnym sezonie

Wydawać by się mogło, że kariera Karola Linetty'ego pikuje i nie będzie on w stanie wrócić na reprezentacyjny poziom. Były piłkarz Lecha Poznań jednak nie poddał się i w obecnym sezonie znowu stał się podstawowym zawodnikiem zespołu ze stolicy Piemontu. Po 26 rozegranych meczach w Serie A liczba jego minut wynosi 1609. Dodatkowo jego gra miała bardzo spodobać się Fernando Santosowi i jego ludziom, co poskutkowało powołaniem do kadry na marcowe mecze eliminacji do Euro.