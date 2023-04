Wczorajsza informacja o pozytywnym wyniku, w próbce A, pochodzącej z badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po meczu z Djurgardens IF wstrząsnęła piłkarską Polską. Lech Poznań wydał w tej sprawie oficjalny komunikat, do którego niektórzy utytułowani sportowcy podchodzą z dużym przymrużeniem oka. W mediach społecznościowych skomentowała go, chociażby nasza wioślarka i multimedalistka olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska.