Piłkarskie święto w Niemczech rozpoczęło się w piątek od wygranej gospodarzy Euro 2024 ze Szkocją . Jednostronne widowisko zakończyło się wynikiem 5:1 dla naszych zachodnich sąsiadów, którzy wykonali duży krok w kierunku wywalczenia awansu do fazy pucharowej. O ten z kolei ciężko będzie Polakom , którzy w grupie D trafili na bardzo mocnych rywali.

"Biało-Czerwoni" zmierzą się kolejno z Holandią , Austrią i Francją , a pierwszy mecz rozegrają już w niedzielę 16 czerwca. Drużyna Michała Probierza będzie musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego , pod znakiem zapytania stoją też występy Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza, do czego na piątkowej konferencji prasowej odniósł się selekcjoner reprezentacji.

"Rzeczywiście, jest postęp, jeśli chodzi o Roberta. Sztab medyczny robi wszystko, żeby postawić na nogi Roberta. Karol Świderski dziś normalnie wchodzi w trening. Paweł Dawidowicz trenuje indywidualnie. Robimy wszystko, by piłkarze jak najszybciej byli do dyspozycji" - mówił Michał Probierz. I dodawał:

Donald Tusk wierzy w zwycięstwo Polski z Holandią

Faworytem niedzielnego spotkania będą Holendrzy i to nie tylko dlatego, że na boisko nie wybiegnie Lewandowski. Nasi rywale mają w swoich szeregach klasowych zawodników grających w czołowych europejskich klubach i są nie tylko kandydatami do wyjścia z grupy, ale też osiągnięcia dobrego wyniku w fazie pucharowej. Mimo to nie brakuje głosów, że "Biało-Czerwoni" mogą sprawić niespodziankę. W taki scenariusz wierzy Donald Tusk.