Miał być bezproblemowy awans na Euro 2024 , jest wielkie rozczarowanie i oczekiwanie na cud, który pozwoli reprezentacji Polski na wyjazd do Niemiec i udział w przyszłorocznych elitarnych rozgrywkach. Jedynej szansy upatruje się w zmianie na stanowisku selekcjonera. Los Fernando Santosa zdaje się absolutnie przesądzony i trudno sobie wyobrazić, aby utrzymał posadę. Wątpliwości co do tego nie mają nawet w Portugalii .

Jarosław Kaczyński porównany do... Fernando Santosa. Donald Tusk: "Obu żegnamy z ulgą"

"To, co Santos zrobił z polską kadrą, przypomina do złudzenia to, co Kaczyński robi z polskim państwem. Obu żegnamy z ulgą" - napisał Tusk na platformie X (dawniej Twitter), odnosząc się nie tylko do zbliżających się wyborów (15 października), ale i do przypuszczalnego zwolnienia Santosa ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski.