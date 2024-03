Długo na to czekaliśmy! Świetne wieści z obozu reprezentacji

Dwóch długo wyczekiwanych w kadrze piłkarzy weźmie udział we wtorkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski. Będą to Jakub Moder, który do kadry wraca po długiej kontuzji, oraz debiutujący w reprezentacji Polski Dominik Marczuk. Konferencja zaplanowana jest na godzinę 16.45.