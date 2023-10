W czwartek Czesi skomplikowali sobie drogę do mistrzostw Europy. Przegrali w Tiranie aż 0:3 i spadli na trzecie miejsce w grupie. Wciąż wszystko mieli E swoich rękach, bo do rozegrania mieli jeszcze trzy spotkania (Polska i Albania dwie). Na dodatek dwa z nich z najsłabszymi drużynami grupy - Wyspami Owczymi, a na dodatek u siebie. Choć i tak, wydaje się, kluczowe będzie spotkanie wyjazdowe z Polską.

Porażka z Albanią odbiła się szerokim echem w Czechach. Zaczęto się nawet domagać dymisji trenera Jaroslava Silhavy ’ego . Nastroje choć trochę mogło szybko poprawić zwycięstwo nad Wyspami Owczymi. Farerzy to ostatni zespół grupy, ale nie jest tak, że łatwo przegrywa. Zremisował z Mołdawią (w rewanżu przegrał tylko 0:1), porażki z Polską czy Albanią też nie były wyraźne. Jedynie Czechom ulegli dość wysoko - 0:3.

Czechy - Wyspy Owcze. 22 strzały, 5 celnych, dwa słupki, zero goli

W 14. minucie świetne dośrodkowanie z prawej strony Davida Doudery prosto na głowę Ondreja Lingra , ale Mattias Lamhauge instynktownie obronił. Kolejne okazje to strzały Adama Hlożka, Tomasa Soucka i Ladislava Krejciego , ale znów górą bramkarz Wysp Owczych i wciąż było 0:0.

W 35. minucie znów słupek uratował gości. Tym razem dobrze z rzutu rożnego nad murem uderzył Hlożek, ale do szczęścia zabrakło kilkunastu centymetrów. Czesi próbowali też wymusić rzut karny, ale skończyło się na żółtej kartki dla Lingra. Jeszcze w doliczonym czasie "nożycami" próbował strzelić Holes. Do przerwy Czesi oddali aż 25 strzałów, żaden nie trafił do siatki.