Kołtoń zdradził, że doniesienia o nawiązaniu kontaktu z Simeone potwierdził mu sam Kulesza. Prezes PZPN dopytywany o to, dlaczego zainteresował się współpracą ze szkoleniowcem Atletico, odpowiedział jednoznacznie . - Warto próbować, takie nazwisko gwarantowałoby wiele. Kluczem jest charyzma - miał powiedzieć. - On (Kulesza - przyp. red) ma przekonanie, że chce zatrudnić trenera, który swoim autorytetem wpłynie na reprezentację - skomentował Kołtoń.

Informacja o rozmowach z Simeone szybko wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Ironicznie te doniesienia skomentował Michał Borkowski, który współpracuje z Kanałem Sportowym. "Jeśli w PZPNie ktoś naprawdę wpadł na pomysł, że warto zadzwonić do Diego Simeone, to serdeczne gratulacje. Najdroższy trener na świecie, a to akurat nie największy problem w tym pomyśle. Nie można być aż tak źle zorientowanym, to musi być ściema" - ocenił.