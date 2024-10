Szansa na poprawę przyszła ledwie trzy dni później, ale rywal znów był bardzo mocny. Do Warszawy przyjechała bowiem Chorwacją , z którą Polacy przegrali w pierwszym meczu 0:1. Chęć rewanżu i odbudowa kibicowskiego zaufania musiała być u piłkarzy wielka i to było widoczne od pierwszych minut. Na murawie działo się bardzo dużo.

Urbański samokrytycznie. Diament kadry bez wątpliwości

Po meczu to właśnie nasz diament jako pierwszy stanął do wywiadu. - Jeżeli chodzi o ten mecz, myślę, że mogliśmy wygrać to spotkanie. Mieliśmy swoje momenty, gdy robiliśmy naprawdę dobre rzeczy na boisku - rozpoczął w rozmowie z TVP Sport.