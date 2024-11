Decyzja Michała Probierza podzieliła kibiców. Idzie w zaparte, jasna deklaracja

Reprezentacja Polski za Michała Probierza gra tak od początku. Co mówią statystyki?

Michał Probierz przejął schedę po Fernando Santosie we wrześniu 2023 roku . Reprezentacja Polski znajdowała się wówczas w dołku: zarówno czysto sportowym, jak i mentalnym. Już na początku swojej kadencji nowy selekcjoner postawił na taktyczny zwrot i zaczął budować kadrę, która gra trzema środkowymi obrońcami i dwoma wahadłowymi. Do tej pory przez lata biało-czerwoni zwykle stosowali z formacji z czterema defensorami. Probierz zrozumiał jednak, że drużynie brakuje lidera, jakim przez lata był choćby Kamil Glik . Zwiększenie liczby obrońców miało zadziałać dwojako: z jednej strony zwiększyć stabilność z tyłu, z drugiej dać większe pole do popisu wahadłowym o inklinacjach ofensywnych.

Na ten moment trudno jednoznacznie ocenić zmianę wprowadzoną przez Probierza. Polacy rzeczywiście częściej czują się swobodnie w ataku, a w 15 rozegranych pod jego wodzą meczach strzelili aż 31 bramek. Z drugiej strony - stracili aż 24, co daje średnią 1,6 gola na spotkanie. Austriacy, Portugalczycy i Chorwaci byli w stanie w pojedynczych starciach strzelić nam po trzy razy . Nie ulega wątpliwości, że stabilność w defensywie to coś, nad czym Michał Probierz ze swoim sztabem nadal musi pracować najmocniej.

Michał Probierz mówi wprost: Nie jestem takim typem człowieka

Nie będę grał czwórką obrońców, bo nie mam do tego powodów i na pewno nie będę ulegał presji, aby komuś się przypodobać. Nie jestem takim typem człowieka. Jestem trenerem, która analizuje, wie, co jest dobre, i widzi rozwój drużyny

W dalszym fragmencie rozmowy 52-latek bronił swojej decyzji. "Gramy dobrze w tym ustawieniu - w ofensywie prezentujemy się bardzo dobrze, co trudno negować. Mamy tyle samo strzelonych bramek co czołowe zespoły w naszej grupie Ligi Narodów. Faktem jest, że tracimy więcej goli, ale czwórka obrońców nie poprawiłaby naszej gry defensywnej - jeśli trzech obrońców z tyłu nie wystarcza, to tym bardziej dwóch by nie pomogło" - argumentuje.