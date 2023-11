Decyzja "Lewego" nic nie dała. To będzie smutne pożegnanie z kadrą. Dwa dni i koniec

Reprezentacja Polski sposobi się do ostatniego występu w tym roku. We wtorkowy wieczór na PGE Narodowym wybrańcy selekcjonera Michała Probierza zmierzą się towarzysko z Łotwą. Wszystko wskazuje na to, że tym razem na trybunach nie zasiądzie komplet publiczności. Mimo że na zgrupowaniu kadry pozostał Robert Lewandowski, bilety na to spotkanie nie cieszą się dużym zainteresowaniem.