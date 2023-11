Decyzja klubu w sprawie Polaka o krok. To będzie jego ostatni kontrakt?

Długo Szczęsny nie mógł zabłysnąć na arenie reprezentacyjnej - w Euro 2012 wyleciał z czerwoną kartką w pierwszym meczu, Euro 2016 to Łukasz Fabiański między słupkami, mundial 2018 to pamiętny błąd w spotkaniu z Senegalem, wreszcie Euro 2020 to bramka samobójcza ze Słowacją. Dopiero katarski mundial w 2022 r. należał do polskiego bramkarza, który obronił dwa rzuty karne - w spotkaniu z Arabią Saudyjską i Argentyną - ten drugi w wykonaniu Lionela Messiego.