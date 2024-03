Decydująca batalia o Euro 2024. Zalewski mówi wprost, na co szykują się Polacy

Nicola Zalewski to pewniak do wyjściowej jedenastki na mecz "o wszystko". W czwartek rozegrał znakomitą partię przeciwko Estonii w Warszawie. Polska rozgromiła mało wymagającego rywala 5-1, a piłkarz włoskiej Romy należał do pierwszoplanowych postaci spotkania - akcentując świetny występ dwoma asystami. Sam również bliski był zdobycia bramki.