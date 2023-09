Przyznam, że rozmawialiśmy, choć nie za długo. Wiem, że trener będzie na meczu Lecha z Rakowem w czwartek. Może wtedy uda nam się zamienić parę zdań. Trener Probierz ma w sobie takie coś, że jak nie wychodzi ci stały fragment gry, w moim przypadku rzut wolny, to on podejdzie i powie, jak masz ustawić stopę, jak uderzyć, gdzie celować. W 99% zawsze kończyło się to dobrym dośrodkowaniem lub bramką. On ma taką "czutkę" trenerską i taktyczną. Dużo o nim czytałem, że podobno ma łatkę "innego" trenera, ale ja uważam, że trzeba go poznać bliżej i wtedy widzi się, jakim jest człowiekiem i trenerem

~ powiedział Filip Marchwiński.