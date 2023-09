Eliminacje Euro 2024 wkraczają w decydującą fazę. Reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Michała Probierza ma do rozegrania jeszcze trzy mecze, które będą decydujące w kontekście walki o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. W pierwszej kolejności Robert Lewandowski i spółka zagrają w Warszawie z Mołdawią (15 października) .

Bilety na mecz Polska – Mołdawia. Gdzie kupić? Czy są dostępne?

Wygląda jednak na to, że w debiucie Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski stadion PGE Narodowy w Warszawie wypełni się do ostatniego miejsca. W tym momencie dostępnych zostało jeszcze nieco ponad 3 tys. wejściówek. To bilety kategorii pierwszej i drugiej. Nie można nabyć już biletów na sektory kategorii trzeciej oraz dla osób niepełnosprawnych.