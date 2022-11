Dariusz Szpakowski doradza Michniewiczowi w sprawie Lewandowskiego

Dariusz Szpakowski apeluje do Czesława Michniewicza o odpoczynek dla Roberta Lewandowskiego w sparingu z Chile

Pojawiają się różne głosy co do składu reprezentacji na ten mecz. Część ekspertów uważa, że Michniewicz powinien wystawić możliwie najsilniejszą jedenastkę, by przetestować ją przed meczem z Meksykiem. Innego zdania jest chociażby Dariusz Szpakowski, który podkreśla, że trzeba być ostrożnym i do minimum ograniczyć ryzyko odniesienia kontuzji przez czołowych graczy, zwłaszcza Roberta Lewandowskiego.