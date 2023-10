Czy to najbardziej żenujące eliminacje Polski w dziejach? Mołdawia dobiła wszystkich

Sytuacja, w której po czwartkowych meczach Polska nieoczekiwanie zyskała zrzuconą jej z nieba szansę na to, by mimo żenujących wyników eliminacji Euro 2024, jednak awansować na turniej z grupy i własnymi siłami, paradoksalnie jej teraz szkodzi. Biało-czerwoni szansy nie wykorzystali i do dotychczasowych rozczarowań dodali kolejne, może największe. Te eliminacje okrzyknięte dziecinnie łatwymi stały się dla kibiców koszmarem.