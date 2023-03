Znamienny jest już sam fakt, że Polska straciła rekordowo szybko gola na 0-1 - po zaledwie 27 sekundach. Jakby tego było mało, po trzech minutach zrobiło się 0-2, a to polskiej kadrze nie przytrafiło się nigdy. To był rozwój wypadków typowy dla najsłabszych reprezentacji świata, często zapowiadający pogrom. W Pradze omal nie doszło do pogromu. Gol strzelony przez Damiana Szymańskiego w końcówce meczu nieco złagodził wymiar kary ze strony Czechów, którzy byli wyraźnie lepsi na tle bardzo słabych Polaków.